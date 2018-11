später lesen Khashoggis Söhne hoffen auf Klarheit und baldige Beerdigung Teilen

Nach der mutmaßlichen Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi kämpft seine Familie mit der quälenden Ungewissheit, was wirklich im saudischen Generalkonsulat in Istanbul geschah. „Ich warte einfach darauf, dass die Fakten ans Tageslicht kommen“, sagte Khashoggis Sohn Salah in einem CNN-Interview. dpa