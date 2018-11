später lesen Khashoggi-Affäre: Macron will Kronprinz bei Gipfel treffen Teilen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Rande des G20-Gipfels mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über die Khashoggi-Affäre sprechen. Vor dem Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte in Buenos Aires solle es zudem morgen ein Koordinationstreffen der Europäer geben, sagte Macron in der argentinischen Hauptstadt. dpa