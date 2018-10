später lesen Kerber gewinnt gegen Osaka - Halbfinalchance beim Saisonfinale Teilen

Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat ihr zweites Gruppenspiel beim Saisonfinale in Singapur gewonnen und am Freitag die Chance auf den Halbfinaleinzug. Die Wimbledonsiegerin setzte sich gegen US Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan 6:4, 5:7, 6:4 durch. dpa