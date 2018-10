später lesen Keine Maut bezahlt - Rapper Ice-T von Polizei gestoppt Teilen

US-Rapper und Schauspieler Ice-T ist in New York kurzzeitig festgehalten worden, weil er an einer Brücke keine Maut bezahlt hat. Das berichteten mehrere US-Medien. „Die Cops wollten etwas mehr. Sie hätten auch nur einen Strafzettel schreiben können“, schrieb der Musiker später auf Twitter. dpa