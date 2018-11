später lesen Kein Sonderparteitag - Nahles will aber Klärung in GroKo Teilen

Die SPD will nicht bei einem Sonderparteitag vorzeitig über die Zukunft der großen Koalition entscheiden. Es werde auch keinen vorgezogenen Parteitag geben, kündigte Parteichefin Andrea Nahles nach einer Vorstandsklausur in Berlin an. dpa