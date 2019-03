später lesen Karnevalisten trotzen Sturm Teilen

Die Narren haben an Rosenmontag Sturmtief „Bennet“ die Stirn geboten. Trotz heftiger Böen und Regenschauern bahnten sich die Karnevalszüge in den Hochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf ihren Weg durch die Stadt - in leicht abgespeckter Form. dpa