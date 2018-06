später lesen Kane trifft bei Englands 2:1 gegen Tunesien doppelt Teilen

Stürmer Harry Kane hat England zum Auftakt der Fußball-WM in Russland einen späten Sieg beschert. Der Angreifer von Tottenham Hotspur erzielte beim 2:1-Sieg der Three Lions gegen Tunesien am Abend beide Treffer. dpa