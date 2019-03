später lesen Kampf gegen Ölpest: Vorerst Aufatmen an Frankreichs Küste Teilen

Twittern







Trotz schlechten Wetters und rauer See kämpfen Einsatzkräfte nach dem Untergang eines Frachters in der Biskaya gegen die befürchtete Ölkatastrophe an. Frankreichs Atlantikküste dürfte aber vorerst von den im Meer treibenden Ölteppichen verschont bleiben. dpa