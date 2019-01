später lesen Kaiser Akihito grüßt ein letztes Mal sein Volk zu Neujahr Teilen

Twittern







Zehntausende Menschen haben Japans Kaiser Akihito ein letztes Mal in seiner Amtszeit zu Neujahr begrüßt. „Ich hoffe, dieses Jahr wird ein gutes Jahr für so viele Menschen wie möglich“, sagte der 85 Jahre alte Monarch auf dem verglasten Balkon seines Palastes in Tokio im Beisein von Mitgliedern seiner Familie. dpa