Familien in Deutschland sollen mehr Geld in der Tasche haben und vom kommenden Jahr an um rund 9,8 Milliarden Euro entlastet werden. Dazu will das Kabinett ein Paket von Bundesfinanzminister Olaf Scholz beschließen. dpa