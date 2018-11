später lesen Jury-Auswahl im Prozess gegen Drogenboss „El Chapo“ fortgesetzt Teilen

Die Jury-Auswahl im Prozess gegen den ehemaligen mexikanische Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán ist in New York in die zweite Runde gegangen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten zunächst rund ein Dutzend potenzielle Geschworene befragt, berichteten US-Medien. dpa