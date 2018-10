später lesen Junger Hirsch in Norddeutschland von Rinderherde adoptiert Teilen

Ein junger Hirsch ist in Norddeutschland von einer Rinderherde adoptiert worden. Der Damhirsch fand in Holnis an der Flensburger Förde bei der Herde eine neue Heimat. Das Tier sei vor rund zweieinhalb Monaten erstmals auf der Weide aufgetaucht. dpa