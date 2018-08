später lesen Junge Union fordert „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“ Teilen

Die Junge Union hat sich für ein „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“ für alle Schulabgänger in Deutschland ausgesprochen. Diese sollen dann selbst entscheiden, ob sie dieses in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung absolvieren wollen. dpa