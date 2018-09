später lesen Jasmin Tabatabai sieht Erfolg von #MeToo-Debatte in Filmbranche Teilen

Für Schauspielerin Jasmin Tabatabai hat die #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung viel in der deutschen Filmbranche bewirkt. „Sehr bezeichnend ist, dass die Branche über Monate hinweg über eine nachhaltige Lösung des Problems nachgedacht hat“, sagte Tabatabai am Freitag bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises in Berlin. dpa