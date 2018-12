später lesen Japan jagt wieder kommerziell Wale Teilen

Trotz internationaler Kritik will Japan aus der Internationalen Walfangkommission austreten und erstmals seit rund drei Jahrzehnten wieder kommerziell Jagd auf Wale machen. Wie dieRegierung bekanntgab, tritt der Ausstieg aus der IWC am 30. Juni in Kraft. dpa