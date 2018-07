später lesen Jäger bei Erntearbeiten erschossen Teilen

Ein Jäger ist an einem Feld in Thüringen erschossen worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Mehrere Jäger seien am Abend in Unterwellenborn im Einsatz gewesen, um Wildtiere vor der Ernte aus dem Feld zu treiben. dpa