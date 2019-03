später lesen Israelische Luftwaffe bombardiert Hamasstellung Teilen

Twittern







Die israelische Luftwaffe hat am Abend eine Stellung der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas bombardiert. Zuvor hätten radikale Palästinenser den Zaun um das Gebiet am Mittelmeer mit Sprengsätzen angegriffen, erklärte das Militär in Tel Aviv. dpa