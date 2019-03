später lesen Israel öffnet Gaza-Grenzübergänge trotz neuer Gewalt Teilen

Twittern







Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht erneut Raketen in das israelische Grenzgebiet gefeuert. Israels Armee teilte mit, Panzer hätten als Reaktion mehrere Posten der in dem Küstenstreifen herrschenden Hamas angegriffen. dpa