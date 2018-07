später lesen Israel öffnet einzigen Warenübergang in den Gazastreifen Teilen

Israel will den seit zwei Wochen geschlossenen einzigen Warenübergang in den Gazastreifen wieder teilweise öffnen. Von Dienstagmittag an dürften Treibstoff, Gas, Lebensmittel und Medikamente in den Küstenstreifen transportiert werden. dpa