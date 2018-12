später lesen IS-Flagge in der Nähe von beschädigter Oberleitung entdeckt Teilen

An einer Regio- und EC-Trasse in Berlin-Karlshorst hat die Polizei nach einem Schaden an einer Bahn-Oberleitung in Berlin-Karlshorst eine IS-Flagge sowie Schriftstücke in arabischer Sprache sichergestellt. dpa