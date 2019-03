später lesen IS droht mit Vergeltung für Moschee-Angriffe in Neuseeland Teilen

Nach den Moschee-Angriffen in Neuseeland hat die Terrormiliz IS Vergeltung angekündigt. Die „Anführer der Ungläubigen“ hätten über die Opfer des „Massakers“ nur Krokodilstränen vergossen, sagte ein IS-Sprecher in einer Audiobotschaft. dpa