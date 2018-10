später lesen Innenministerium: Kein Plan für Abschiebeflug aus Bayern Teilen

Das Bundesinnenministerium hat dementiert, dass es Pläne für eine Sammelabschiebung von Asylbewerbern von München nach Italien gegeben habe. „Das, was am Wochenende berichtet worden ist, ein vermeintlicher Abschiebeflug von Bayern nach Italien, war schlicht nicht richtig“, sagte ein Sprecher des Bundesministeriums in Berlin. dpa