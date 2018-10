später lesen Indonesisches Flugzeug mit mehr als 180 Menschen abgestürzt Teilen

In Indonesien ist ein Passagierflugzeug mit mehr als 180 Menschen an Bord abgestürzt. Die Boeing 737 des indonesischen Billigfliegers Lion Air verschwand wenige Minuten nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta von den Radarschirmen. dpa