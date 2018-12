später lesen In Türkei inhaftierter Österreicher kommt frei Teilen

Twittern







Ein vor mehr als drei Monaten in der Türkei festgenommener Österreicher soll noch heute freikommen. Ein Gericht in Ankara ordnete die Entlassung des jungen Mannes an, sagte sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. dpa