Zehn Bewerber um das Amt des ersten Nachtbürgermeisters in Deutschland stellen sich heute zur Wahl. In einem Club in der Innenstadt von Mannheim präsentieren sich zwei Frauen und acht Männer - von ursprünglich 40 Bewerbern. dpa