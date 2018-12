später lesen In der Pflege sollen 13 000 Stellen geschaffen werden Teilen

Im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege kommt im Jahr 2019 ein Paket für 13 000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege. In Kliniken sollen die Krankenkassen jede aufgestockte Stelle komplett bezahlen. dpa