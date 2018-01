später lesen Im Orkan: Feuerwehrmann in Bad Salzungen von Baum erschlagen Teilen

Twittern







Das Sturmtief „Friederike“ hat auch in Thüringen ein Todesopfer gefordert. In Bad Salzungen wurde ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen und ein weiterer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Suhl mitteilte. dpa