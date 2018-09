später lesen Igel steckt in Zaun fest - Feuerwehr rückt an Teilen

Weil ein Igel in einem Zaun steckengeblieben ist, hat es in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Der Igel habe „offensichtlich seine Figur ein wenig unterschätzt“, steht in der Mitteilung der Feuerwehr. dpa