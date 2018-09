später lesen Hurrikan „Florence“ schwächt sich weiter ab Teilen

Hurrikan „Florence“ hat vor seinem Auftreffen an der US-Ostküste weiter an Windgeschwindigkeit eingebüßt. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami meldete in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde. dpa