später lesen Hunderttausende in Syrien warten trotz Waffenruhe auf Hilfe Teilen

Auch am zweiten Tag einer mehrstündigen Waffenruhe im syrischen Ost-Ghuta haben die Vereinten Nationen keine Hilfsgüter in das belagerte Gebiet bringen können. „Wir brauchen eine richtige Feuerpause, um reinzugehen“, sagte die Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha der . Trotz eines deutlichen Rückgangs der Gewalt gingen die Kampfhandlungen Menschenrechtlern zufolge stellenweise weiter - vier Menschen seien durch Artilleriebeschuss getötet worden. In dem Gebiet sollen etwa 400 000 Menschen eingeschlossen sein. Die humanitäre Situation ist verheerend. dpa