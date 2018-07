später lesen Hunderte Urlauber stranden am Flughafen Hannover Teilen

Wegen der Schließung des Flughafens Hannover sind am späten Dienstabend Hunderte Reisende am Airport gestrandet. Vor den Schaltern der Fluggesellschaften in einer der Abfertigungshallen bildeten sich lange Schlangen. dpa