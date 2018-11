später lesen Hunderte demonstrieren in Chemnitz gegen Merkel Teilen

Hunderte Menschen haben am Abend in Chemnitz gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Politik demonstriert. Unter ihnen waren auch viele Rechtspopulisten, die in der Nähe der Halle, in der Merkel auftrat, „Volksverräter“ und und „Merkel muss weg“ riefen. dpa