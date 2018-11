später lesen Hülkenberg übersteht heftigen Unfall in Abu Dhabi unverletzt Teilen

Nico Hülkenberg hat in der ersten Runde des Saisonfinales der Formel 1 einen heftigen Unfall unbeschadet überstanden. Er überschlug sich in Abu Dhabi in seinem Renault und landete mit dem Wagen kopfüber in der Streckenbegrenzung. dpa