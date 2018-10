später lesen Hubschrauber verunglückt am Stadion von Leicester City Teilen

Twittern







Tragödie nach dem Fußballspiel: In unmittelbarer Nähe des Stadions des englischen Fußballclubs Leicester City ist am Abend der Hubschrauber des Vereinsbesitzers abgestürzt. Der Helikopter des aus Thailand stammenden Milliardärs Vichai Srivaddhanaprabha soll auf dem Parkplatz neben dem King Power Stadion zerschellt und in Flammen aufgegangen sein. dpa