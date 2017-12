später lesen Hotelschiff prallt auf Rhein gegen Brücke Teilen

Auf dem Rhein in Duisburg ist am Abend ein Hotelschiff gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Der Bug wurde beschädigt, das Schiff wurde evakuiert. An Bord des Flussschiffs „Swiss Crystal“ befanden sich 129 Menschen. Ein anderes Hotelschiff nahm sie auf. Augenzeugen berichten, dass auch Notärzte im Einsatz waren. Ob es Verletzte gab, konnte die Polizei aber nicht sagen. Das Schiff prallte gegen einen Pfeiler der Autobahnbrücke der A42. Diese wurde zwischen Kamp-Lintfort und Duisburg-Nord gesperrt. dpa