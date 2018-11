später lesen Hoffenheim erkämpft in der Nachspielzeit 2:2 in Lyon Teilen

Die TSG 1899 Hoffenheim hat in letzter Sekunde die Chance auf das Achtelfinale der Fußball Champions League gewahrt. Am vierten Spieltag der Gruppenphase schaffte PavelKaderabek in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 2:2. Hoffenheim verfügt nun über drei Punkte und hat noch eine theoretische Chance auf das Erreichen des Achtelfinals. dpa