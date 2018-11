später lesen Hoeneß: Kahn spielt Rolle bei der Nachfolge für Rummenigge Teilen

Der FC Bayern München intensiviert beim anstehenden Umbruch in der Vereinsführung das Werben um den langjährigen Kapitän Oliver Kahn. „Ich kann ihnen versichern, dass der Name Oliver Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt“, sagte Präsident Uli Hoeneß am Abend bei der Jahreshauptversammlung in München. dpa