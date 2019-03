später lesen Hoeneß: Größtes Investitionsprogramm des FC Bayern Teilen

Präsident Uli Hoeneß will mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München so viel wie noch nie für neue Spieler ausgeben. „Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte“, zitierte die „Bild“ den 67-Jährigen von seinem Auftritt bei einer Finanz-Maklermesse in München. dpa