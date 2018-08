später lesen Höhlendrama in Thailand: Arbeiten für Museum haben begonnen Teilen

Twittern







An die glückliche Rettung von zwölf Jungen und ihrem Fußballtrainer aus einer Höhle in Thailand soll künftig ein Museum erinnern. Die Arbeiten in der Provinz Chiang Rai haben heute begonnen, wie lokale Medien berichteten. dpa