später lesen Hochwasser stoppt auch Rhein-Schifffahrt Teilen

Twittern







Nach dem Durchzug von Sturmtief „Burglind“ bleibt die Hochwasserlage in vielen Teilen Deutschlands angespannt. Am Oberrhein wurde die Schifffahrt gestoppt. Am Wochenende könnte es dann auch rheinabwärts bei Köln so weit sein. Im Kölner Süden wurden weitere mobile Schutzwände aufgebaut. Auf den Rhein-Nebenflüssen Neckar und Mosel war die Schifffahrt schon vorher eingestellt worden. An der Mosel stieg der Wasserstand am Pegel Trier in der Nacht über die kritische Acht-Meter Marke. dpa