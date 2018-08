später lesen Hitzestau: Höhenretter seilen Kranführer aus Kabine ab Teilen

Höhenretter mussten einen Baukranführer heute in Düsseldorf aus seiner überhitzten Steuerkabine abseilen. Der 40 Jahre alte Kranführer war laut Feuerwehr wegen eines Hitzestaus in seiner Kabine in 25 Metern Höhe kollabiert. dpa