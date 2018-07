später lesen Hitze schaltet Signalanlage an Bahnübergang auf Dauerrot Teilen

Die Signalanlage an einem Bahnübergang in Rheinland-Pfalz hat am Freitag vor der großen Hitze kapituliert. Wie die Polizei in Pirmasens mitteilte, zeigte die Lichtzeichenanlage in Waldfischbach-Burgalben für mehr als zwei Stunden Dauerrot - sowohl bei geöffneten als auch bei geschlossenen Halbschranken. dpa