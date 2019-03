später lesen Hillary Clinton: Kandidiere 2020 nicht für Präsidentschaft Teilen

Hillary Clinton wird 2020 nicht in den Wahlkampf um das US-Präsidentenamt ziehen. Das sagte die Demokratin dem CNN-Partnersender „News 12 Westchester“. Damit trat die Ex-Außenministerin und frühere First Lady Gerüchten entgegen, sie könnte nach ihren gescheiterten Kandidaturen in früheren Jahren einen weiteren Anlauf aufs Weiße Haus nehmen. dpa