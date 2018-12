später lesen Hessens Innenminister: Kein „rechtes Netzwerk“ bei Polizei Teilen

Die Affäre um mögliche Rechtsextremisten in der hessischen Polizei weitet sich aus. Nach Ermittlungen zu einer Chat-Gruppe in der Frankfurter Polizei werden drei weitere Vorfälle in anderen Dienststellen untersucht. dpa