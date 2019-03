später lesen Helfer in Mosambik warnen nach Zyklon vor Krankheiten Teilen

Anderthalb Wochen nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ in Südostafrika steigt in Mosambik die Angst vor dem Ausbruch von Krankheiten. Vor allem in den überschwemmten Gebieten ist mit der Verbreitung von Durchfallerkrankungen wie Cholera zu rechnen. dpa