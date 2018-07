später lesen Heil will Menschen aus Langzeitarbeitslosigkeit holen Teilen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will in den kommenden Jahren bis zu 150 000 Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit holen. Das sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“ mit Blick auf einen entsprechenden Gesetzentwurf, den das Kabinett beschließen will. dpa