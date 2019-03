später lesen Hauptverdächtiger nach Schüssen von Utrecht festgenommen Teilen

Twittern







Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht ist der Hauptverdächtige festgenommen worden. Das gab der Einsatzleiter der Polizei, Rob van Bree, bekannt. Ein Reporter des niederländischen Fernsehsenders NOS berichtete, der Verdächtige sei in Utrecht verhaftet worden. dpa