Die Gespräche zwischen den USA und China über ein Ende ihres Handelskrieges sind in Peking in den zweiten und letzten Tag gegangen. Fünf Wochen nach dem Burgfrieden zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ringen die Unterhändler um Fortschritte in dem Handelsstreit. dpa