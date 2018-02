später lesen Hamburgs SPD-Fraktionschef Dressel: 30 Prozent plus X für SPD möglich Teilen

Hoffnungen in der SPD auf eine Renaissance als stärkste Partei bei der nächsten Bundestagswahl sind für Hamburgs SPD-Fraktionschef Andreas Dressel keine Träumerei. Ein Ergebnis von 30 Prozent plus X bei der Wahl 2021 sei etwas, das gehen könne, sagte Dressel der trotz aktuell mieser Umfragewerte für die Partei. Das habe die SPD auch Anfang 2017 unter dem damaligen Spitzenkandidaten Martin Schulz gezeigt, als die Partei in Umfragen auf 30 Prozent und mehr gesprungen sei. In der vergangenen Woche war die SPD in einer Umfrage mit 15,5 Prozent erstmals hinter die AfD gefallen. dpa