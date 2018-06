später lesen Hamburger Polizei kontrolliert mit Großeinsatz Dieselfahrverbot Teilen

Drei Wochen nach Inkrafttreten der Dieselfahrverbote in Hamburg hat die Polizei eine erste Großkontrolle durchgeführt. Beamte richteten am Vormittag im Bereich der Stresemannstraße im Bezirk Altona in beiden Fahrtrichtungen Kontrollpunkte ein. dpa